Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, который погиб в зоне военной операции, похоронили в Воронежской области, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на его брата.

О гибели Бугаева стало известно в конце декабря 2024 года, ему было 43 года. Тело с передовой смогли забрать только спустя несколько недель.

«После чего доставили в Ростов-на-Дону. Оттуда — в Россошанский район Воронежской области, где 19 января похоронили на одном из сельских кладбищ», — пишет издание.

Брат спортсмена Андрей Бугаев рассказал, что решение принимал он с отцом.

«Это, можно сказать, вторая родина Алексея, он очень любил те места. На прощании было много людей, больше, чем в самом селе живет, наверное. Но мне бы не хотелось пока говорить, где именно похоронен Алексей — пусть пройдет какое-то время», — сказал брат.

Алексей Бугаев за свою карьеру выступал за клубы «Торпедо», «Локомотив», «Химки» и «Краснодар». В 2004 году вошел в состав сборной России и участвовал в чемпионате Европы по футболу в Португалии. Карьеру завершил в 29 лет.

Как писал Shot, Бугаев рассказал, что после ухода из профессионального футбола у него начались финансовые трудности, он начал пить и накопил долги. По словам источника канала, экс-футболист признался, что подрабатывал наркокурьером и перед задержанием успел разложить закладки возле общежитий Кубанского аграрного университета.

В сентябре 2024 года суд Бугаев был приговорен к 9,5 года колонии строгого режима, его признали виновным по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Вскоре после этого бывший футболист отправился в зону военной операции.