Бывшего сотрудника спецслужб Австрии подозревают в работе на ФСБ

Бывший сотрудник австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, полицейский Эгисто Отт обвиняется в сотрудничестве с российской Федеральной службой безопасности (ФСБ), сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, доказательства работы Отта на ФСБ обнаружили сотрудники британской службы MI-6. Информация о возможной связи мужчины с российской разведкой была получена в ходе расследования по делу о работе в Лондоне шпионской сети, возглавляемой бывшим операционным директором немецкой платежной системы Wirecard Яном Марсалеком. Он также подозревается в шпионаже в пользу России.

Следователи проанализировали данные более 80 тыс. чатов, где были обнаружены многочисленные свидетельства того, что Отт работал на ФСБ, пишет газета.

Отт, которого задержали 29 марта в австрийской федеральной земле Каринтия, мог предоставлять информацию ФСБ из баз данных государственных служб на протяжении семи лет, отмечает журнал Profil. Помимо Австрии, бывший полицейский также мог получить доступ к информации разведывательных служб Италии, Англии, Турции и Кипра под предлогом расследования террористической деятельности.

Как утверждают журналисты, Отт получал от российских агентов заказы на подтверждение списков лиц, которые были объявлены в розыск. Он также собирал информацию о регистрации по месту жительства, выдаче водительских удостоверений и уголовных реестрах. Кроме того, мужчина работал с информационными системами кредитных карт. По данным издания, за все время работы Отт собрал данные о более чем 250 людях.

Среди тех, чьи данные он передавал российским спецслужбам, в частности, был бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин. По версии австрийских следователей, Отт передал в Россию список посетителей отеля в Турции, где останавливался Сенин, а также отпечатки пальцев с яхты, где тот проводил время.

Помимо Сенина, Отт также занимался сбором и передачей информации о журналисте Христо Грозеве*, сообщает издание Spiegel. После того, как из квартиры Грозева* в Вене были похищены ноутбук и флеш-карты, журналист переехал в Берлин из соображений безопасности.

Сотрудники австрийских правоохранительных органов ранее задерживали Отта в январе 2021 года. Он был помещен в СИЗО по подозрению в передаче секретных сведений Яну Марсалеку. После освобождения он устроился на работу в полицию.