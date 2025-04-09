Сотрудники ФСБ задержали экс-заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота за получение взятки в виде двух объектов недвижимого имущества в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что заместитель начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота в период с 2014 по 2022 год получал взятки от учредителя коммерческой организации в виде денежных средств и недвижимого имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе при рассмотрении и утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, выполненных и составленных указанной коммерческой структурой», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, в июле 2019 года обвиняемый получил от предпринимателя взятку в виде двух объектов недвижимого имущества в Москве на общую сумму более 8,5 млн рублей.

Дорогомиловский районный суд Москвы уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

2 апреля Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Бывшему премьер-министру также запретили занимать госдолжности на два года и назначили штраф в 12 млн рублей.