Минюст России в пятницу, 27 июня, признал иноагентами шестерых человек, в том числе в список вошли бывший участник команды КВН «Обычные люди» Евгений Трикоз* и рэпер Дмитрий Иордатий*, известный под сценическими псевдонимами Наум Блик* и Dry Ice*. Об обновлении списка сообщается на сайте ведомства.

Также в числе иноагентов оказались видеоблогер Евгений Егорченко*, правозащитница Тамилла Иманова*, юрист Артем Клыга* и бывший советник мэра Курска, активист Иван Звягин*. В реестре они заняли строки с 1021-й по 1026-ю.

В обосновании решения Минюст пишет, что Трикоз* участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о политике российских властей и их решениях, а также недостоверные сведения, формирующие негативный образ руководства страны и ее вооруженных сил.

Иордатий*, по данным ведомства, помимо распространения материалов иноагентов и недостоверных сведениях о российских властях, выступал против военной операции на Украине и распространял сообщения организаций, признанных в России нежелательными. Такие же обоснования, с некоторыми вариациями, указаны под именами остальных.

В списке Минюста отмечено, что пять из шести новых иноагентов живут за пределами России, такая запись отсутствует только под именем Евгения Трикоза*.

Неделю назад в реестр попали проект «Горби медиа»*, писатель Артур Соломонов*, публицист Борис Стомахин* и еще пять человек.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов