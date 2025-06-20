Министерство юстиции России в пятницу, 20 июня, в очередной раз пополнило реестр иностранных агентов, включив в него публициста Бориса Стомахина* и писателя Артура Соломонова*. Сообщение об обновлении списка опубликовано на сайте ведомства.

Кроме того, иностранными агентами признаны электоральный аналитик Иван Шукшин*, активист Александр Хмелев*, правозащитница Анастасия Гарина*, кардиохирург Александр Ванюков, юрист Николай Бобринский* и проект «Горби медиа»*.

В обосновании своего решения Минюст указал, что Стомахин* распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ и недостоверные сведения, порочащие Вооруженные силы, выступал против СВО и участвовал в создании материалов иноагентов, а Соломонов* вдобавок ко всему перечисленному еще и «взаимодействует» с нежелательной организацией.

Медиапроект «Горби медиа»*, как говорится на сайте Минюста, распространял фейки о решениях и политике властей, избирательной системе и РПЦ, взаимодействовал с иноагентами и распространял их материалы. Аналогичные обоснования ведомство указало и для остальных новых фигурантов реестра.

Про Бобринского* отмечается, что он участвовал в мероприятии, организованном иноагентом, и распространял материалы нежелательной организации, про Гарину* — что она «обеспечивает деятельность организации, включенной в реестр иностранных агентов», а про Шукшина* — что он сотрудничает с организацией-иноагентом.

Предыдущее обновление реестра состоялось две недели назад. Тогда статус иноагентов получили оппозиционный политик Андрей Пивоваров*, исполнительный директор «Мемориала»** Елена Жемкова*, блогер и бывший участник «Дома-2» Рустам Калганов (Солнцев)*, правозащитник и основатель Школы гражданского лидерства Олег Козловский*, чеченский правозащитник и президент «Ассамблеи народов Кавказа» Руслан Кутаев*, правозащитнии Наталия Секретарева*, Виолетта Фицнер* и Денис Шедов*.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

** включен в реестр иноагентов, Верховный суд России ликвидировал организацию в конце 2021 года