Министерство юстиции России 6 июня обновило реестр иноагентов, внеся туда восемь человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали:

— оппозиционный политик Андрей Пивоваров* (освобожден из российской колонии в результате обмена заключенными в августе 2024 года),

— исполнительный директор «Мемориала»** Елена Жемкова*,

— блогер, бывший участник «Дома-2» Рустам Калганов (Солнцев)*,

— правозащитник, основатель Школы гражданского лидерства Олег Козловский*,

— чеченский правозащитник, президент «Ассамблеи народов Кавказа» Руслан Кутаев*,

— правозащитница Наталия Секретарева*,

— правозащитница Виолетта Фицнер*,

— правозащитник Денис Шедов*.

В прошлую пятницу, 30 мая, министерство присвоило статус иноагентов сооснователю «ОВД-Инфо»* Григорию Охотину*, правозащитникам Александру Поливанову* и Александру Черкасову* из «Мемориала»**, демографу Алексею Ракше*, фотографу и журналисту Евгению Фельдману*, писателю и кинокритику Алексею Экслеру*. Также в список внесли ресурс «Москва против мобилизации»*.

Минюст включает физических и юридических лиц в реестр иностранных агентов, аргументируя это тем, что они создают и распространяют материалы, созданные другими иноагентами, дезинформируют о российской армии и политике властей, а также выступают против военной операции на Украине.

Ведомство ведет общий реестр иностранных агентов с конца 2022 года. С целью создания общего реестра было решено объединить четыре ранее созданных списка. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого документа в июле 2022 года. В настоящий момент в нем состоят более 1000 человек.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

** включен в реестр иноагентов, Верховный суд России ликвидировал организацию в конце 2021 года