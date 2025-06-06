Министерство юстиции России 6 июня обновило реестр иноагентов, внеся туда восемь человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В список попали:
— оппозиционный политик Андрей Пивоваров* (освобожден из российской колонии в результате обмена заключенными в августе 2024 года),
— исполнительный директор «Мемориала»** Елена Жемкова*,
— блогер, бывший участник «Дома-2» Рустам Калганов (Солнцев)*,
— правозащитник, основатель Школы гражданского лидерства Олег Козловский*,
— чеченский правозащитник, президент «Ассамблеи народов Кавказа» Руслан Кутаев*,
— правозащитница Наталия Секретарева*,
— правозащитница Виолетта Фицнер*,
— правозащитник Денис Шедов*.
В прошлую пятницу, 30 мая, министерство присвоило статус иноагентов сооснователю «ОВД-Инфо»* Григорию Охотину*, правозащитникам Александру Поливанову* и Александру Черкасову* из «Мемориала»**, демографу Алексею Ракше*, фотографу и журналисту Евгению Фельдману*, писателю и кинокритику Алексею Экслеру*. Также в список внесли ресурс «Москва против мобилизации»*.
Минюст включает физических и юридических лиц в реестр иностранных агентов, аргументируя это тем, что они создают и распространяют материалы, созданные другими иноагентами, дезинформируют о российской армии и политике властей, а также выступают против военной операции на Украине.
Ведомство ведет общий реестр иностранных агентов с конца 2022 года. С целью создания общего реестра было решено объединить четыре ранее созданных списка. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого документа в июле 2022 года. В настоящий момент в нем состоят более 1000 человек.
* внесены Минюстом в реестр иноагентов
** включен в реестр иноагентов, Верховный суд России ликвидировал организацию в конце 2021 года