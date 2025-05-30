Министерство юстиции России 30 мая обновило реестр иноагентов, внеся туда шесть человек и ресурс «Москва против мобилизации»*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали:

— сооснователь «ОВД-Инфо»* Григорий Охотин*;

— правозащитники Александра Поливанова* и Александр Черкасов* из «Мемориала»**;

— демограф Алексей Ракша*;

— фотограф и писатель Евгений Фельдман*;

— писатель и кинокритик Алексей Экслер*.

Кроме того, из реестра исключено общество с ограниченной ответственностью «Хроникер».

В прошлую пятницу, 23 мая, в перечень ведомства попали правозащитник и председатель правления «Международного Мемориала»** Ян Рачинский*, экс-директор Института научной информации по общественным наукам, академик РАН Юрий Пивоваров*, украинский журналист Алексей Суханов*, политик Дмитрий Некрасов*, юрист Игорь Слабых*, поэт Александр Смирнов (Дельфинов)* и журналист Андрей Королев*.

При внесении в список иностранных агентов тех или иных лиц и организаций Минюст в большинстве случаев указывает в качестве причины такого решения создание и распространение материалов других иностранных агентов, распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России и действиях российских властей, а также критику в адрес специальной военной операции на Украине.

Министерство юстиции ведет общий реестр иностранных агентов с конца 2022 года. С целью создания общего реестра было решено объединить четыре ранее созданных списка. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого документа в июле 2022 года. В настоящий момент в нем 1000 человек.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** включен в реестр иноагентов, Верховный суд России ликвидировал организацию в конце 2021 года