Министерство юстиции России 23 мая обновил реестр иноагентов, внеся туда семь человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали:

— правозащитник и председатель правления «Международного Мемориала»** Ян Рачинский*;

— бывший директор Института научной информации по общественным наукам, академик РАН Юрий Пивоваров*;

— украинский журналист Алексей Суханов*;

— политик Дмитрий Некрасов*;

— юрист Игорь Слабых*;

— поэт Александр Смирнов (Дельфинов)*;

— журналист Андрей Королев*.

В прошлую пятницу, 16 мая, ведомство включило в перечень журналисток Лютфие Зудиеву* и Ксению Лученко*, политолога Михаила Комина*, режиссера Дмитрия Пуркина*, а также международную общественную организацию «Независимая ассоциация врачей»*, общественно-политическое движение «Европейский Петербург»* и организацию «Земский съезд»*.

При внесении в список иностранных агентов тех или иных лиц и организаций Минюст в большинстве случаев указывает в качестве причины такого решения создание и распространение материалов других иностранных агентов, распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России и действиях российский властей, а также критику в адрес специальной военной операции на Украине.

Министерство юстиции ведет общий реестр иностранных агентов с конца 2022 года. С целью создания общего реестра было решено объединить четыре ранее созданных списка. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого документа в июле 2022 года. В настоящий момент в нем числятся 997 человек и организаций.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** включен в реестр иноагентов, Верховный суд России ликвидировал организацию в конце 2021 года