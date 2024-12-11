Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался совершить суицид в следственном изоляторе на востоке Сеула, куда его поместили после предъявления обвинения в мятеже, связанном с попыткой президента Юн Сок Ёля ввести военное положение. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на сотрудника исправительного учреждения.

После ЧП Ким находится в защитной камере, его здоровье остается стабильным, сообщил законодателям во время парламентских слушаний глава исправительного центра Шин Ён Хэ.

Ранее Yonhap писало об аресте комиссара национальной полиции Чо Чи Хо и главы полиции Сеула Ким Пон Сика. Они подозреваются в том, что приказали подчиненным оцепить здание Национального собрания, чтобы помешать законодателям войти в зал заседаний и отменить указ Юн Сок Ёля о военном положении.

4 декабря Ким Ён Хён на фоне объявления военного положения президентом страны Юн Сок Ёлем, которое через несколько часов было отменено парламентом, принес извинения перед гражданами и заявил, что подал главе государства прошение о своей отставке с поста главы Минобороны.

За день до этого президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью искоренить «просеверокорейские антигосударственные силы». Обвинения главы государства были направлены против оппозиционной Демократической партии, которой принадлежит большинство в парламенте.

Позже на территорию Национального собрания вошел военный спецназ, который начал возводить там баррикады. Несмотря на это, в здание парламента смогли попасть 190 депутатов, они провели экстренное заседание и проголосовали за отмену военного положения. После этого военные покинули здание парламента.

Спустя шесть часов после того, как оно вступило в силу Юн Сок Ёль согласился снять военное положение. Он также обратился к Национальной ассамблее с просьбой «немедленно прекратить повторяющиеся процедуры импичмента, законодательную и бюджетную деятельность, которые парализуют функционирование страны».