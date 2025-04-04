235-й гарнизонный военный суд Москвы приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны полковника запаса Андрея Чекмазова по делу о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Чекмазова взяли под стражу в зале суда. Суд лишил его воинского звания и запретил на три года занимать государственные должности. Дело второго фигуранта — заместителя Чекмазова Дмитрия Фомина — рассматривается в особом порядке. Вынесение ему приговора отложено на 7 апреля по просьбе обвинения.

Чекмазова и Фомина арестовали в сентябре 2024 года. Первый сначала находился в СИЗО, затем его отпустили под подписку о невыезде. Фомин находился под домашним арестом. Следствие сообщало, что в 2023-2024 годах они получили от замгендиректора «Оборонтеста» Александра Сухарева 7,71 млн рублей «за беспрепятственное принятие этапов проводимых работ, непринятие мер по выявленным нарушениям, а также общее покровительство и попустительство по службе».

Позже стало известно еще о двух эпизодах получения взяток. Согласно материалам дела, на которые ссылается ТАСС, Чекмазову и Фомину также вменяется получение взятки от заведующего кафедрой МГТУ им. Баумана Андрея Борзова в размере 5,65 млн рублей.

Кроме того, в 2017-2018 годах полковники запаса получили через посредника 600 тыс. рублей от заместителя начальника отдела 46 ЦНИИ Минобороны В. Трущенкова, говорится в материалах дела. Общая сумма полученных Чекмазовым и Фоминым взяток оценивается более чем в 16 млн рублей. Оба они полностью признали вину, на имущество фигурантов наложен арест на сумму более 18 млн рублей.