Двое бывших сотрудников управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны полковники запаса Андрей Чекмазов и Дмитрий Фомин арестованы по обвинению в получении взятки на сумму 7,7 млн рублей. Об этом сообщает Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России.

Чекмазов был начальником отдела комплексных межвидовых исследований в области разработки оружия на новых физических принципах, а Фомин ― его заместителем. В 2016-м и 2022 годах между управлением Минобороны, где они работали, и компанией «Оборонтест» были заключены два госконтракта на выполнение опытно-конструкторских работ общей стоимостью 1,5 млрд рублей.

По версии следствия, с июня 2023 года по 3 сентября 2024-го Чекмазов и Фомин получили от замгендиректора «Оборонтеста» Александра Сухарева 7,71 млн рублей «за беспрепятственное принятие этапов проводимых работ, непринятие мер по выявленным нарушениям, а также общее покровительство и попустительство по службе».

Чекмазов и Фомин обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Первый находится в СИЗО, второй — под домашним арестом. Сухарев подозревается в даче крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК).

Согласно базе «СПАРК», основным видом деятельности ОАО «Оборонтест» являются технические испытания, исследования, анализ и сертификация. Компания проводит в том числе испытания автомобильной и авиатехники, товаров народного потребления, занимается научно-исследовательской и научно-технической деятельностью, опытно-конструкторскими работами в области электромагнитных полей.

3 сентября военные следователи предъявили обвинение бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании» («ВСК») по делу о во взятках и превышении должностных полномочий при выполнении гособоронзаказа.

Речь идет о заместителе руководителя департамента строительства Сергее Горском, главе строительного управления по Западному военному округу (ЗВО) Максиме Головкове и руководителе проекта строительного управления по ЗВО Дмитрии Сюртукове.

По данным СК, они получили от подрядчика взятку в размере более 13 млн рублей за «согласование заявок на авансирование», игнорирование нарушений, а также за «общее покровительство и попустительство по службе» при исполнении договора субподряда при строительстве многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова.