Холдинг «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова выставил на продажу завод, ранее принадлежавший немецкой компании Bosch. Речь идет о предприятии ООО «Энгельс Электроинструменты» (бренд «Метеор Тех»), расположенном в Саратовской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Производство на российских заводах Bosch было приостановлено в марте 2022 года. Немецкая компания опасалась, что ее продукция может быть использована в «негражданских целях». В апреле 2023 года активы завода приобрел холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. Был произведен ребрендинг — продукцию начали выпускать под брендом «Метеор».

Осенью 2024 года бизнес был перепродан «Севергрупп». Холдинг Мордашова получил 100% контроля над заводами по производству свечей зажигания и электроинструментов, а также площадкой по производству котлов отопления. Также «Севергрупп» стала владельцем активов шинной ГК «Кордиант», выкупленных у S8 Capital.

Официально причины продажи ООО «Энгельс Электроинструменты» не комментируются. Собеседники РБК утверждают, что интерес к активу проявляет профильная группа «Интерскол», занимающаяся разработкой и производством электроинструментов.

Однако в самом «Интерсколе» сообщили РБК, что не рассматривают покупку завода в Саратовской области. Влияние на структуру бизнеса в случае смены собственника предприятия в компании оценили как «нейтральное».

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что приобретение данных активов может быть стратегически выгодным для российских компаний. По словам Кабакова, расширение производства помогает компании предлагать больше товаров и выходить на новые рынки.

Дополнительный плюс — экономия: за счет увеличения объемов и улучшения логистики можно сократить расходы. Покупка предприятий, которые раньше принадлежали международной компании, дает доступ к передовым технологиям и современному управлению, что делает такую сделку особенно выгодной, заявил эксперт в беседе с РБК.