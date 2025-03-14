Вашингтон вводит новые ограничения против российского энергетического и банковского секторов, сообщает CBS со ссылкой на источники, знакомые с планами администрации президента Дональда Трампа. По данным телеканала, также будут ужесточены ограничения в отношении нефтяного и газового секторов.

Собеседники CBS отметили, что предполагается еще большее ограничение доступа России к американским платежным системам. Официально о введении новых ограничений Вашингтон не заявлял.

Из-за отсутствия продления лицензии, как сообщает CBS, покупать российскую нефть станет еще труднее. Это может привести к скачку цен на $5 за баррель, что станет резким ростом после снижения цен в последние недели, добавил телеканал.

Reuters со ссылкой на американский Минфин писал, что США не продлили генеральную лицензию 8L, разрешавшую иностранным компаниям проводить транзакции за энергоресурсы через российские подсанкционные банки.

Ведомство не назвало причины такого решения, но, по словам источников Fox News, это — часть переговорной тактики США, чтобы европейские страны больше не могли приобретать российскую нефть без угрозы санкций.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон сохранит санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине. Bloomberg со ссылкой на неназванные источники писал, что Рубио заверил группу европейских коллег в том, что санкции не будут сняты с России «раньше времени».

По словам министра финансов США Скотта Бессента, американские власти готовы пойти на ослабление или усиление санкций в отношении России, в зависимости от готовности вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Близкий к Кремлю источник Bloomberg заявлял, что Россия не рассматривает смягчение санкций как решающий фактор в переговорах о прекращении украинского конфликта и не ожидает его от США.