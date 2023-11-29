Министерство юстиции России добавило американский Center for European Policy Analysis, CEPA («Центр анализа европейской политики») в реестр нежелательных в стране организаций. Соответствующее решение было вынесено Генеральной прокуратурой 23 октября.

В начале ноября депутат Госдумы Андрей Луговой сообщил в своем телеграм-канале, что решение о признании организации нежелательной на территории России Генпрокуратура приняла после его обращения, в котором он предоставил «доказательства деструктивной деятельности» центра. Ведомство ответило, что согласно с доводами парламентария.

На сайте CEPA говорится, что центр является некоммерческой организацией, которая занимается «укреплением трансатлантического альянса посредством передовых исследований, анализа и программ».

В середине октября Генпрокуратура объявила нежелательной в России деятельность австрийского Центрально-Европейского университета (Central European University*). По утверждению ведомства, усилия этой образовательной международной неправительственной организации «сосредоточены на дискредитации специальной военной операции и политического руководства Российской Федерации».

Незадолго до этого в список нежелательных организаций внесли немецкую неправительственную организацию Zentrum fur Osteuropa — und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований, ZOiS*). По мнению Генпрокуратуры, организация «инициирует антироссийские настроения, дискредитирует авторитет России, <…> пропагандирует информацию, искажающую историю российского государства».

Нежелательные организации, согласно российскому законодательству, не могут работать в России, открывать свои подразделения, хранить и распространять свои материалы, проводить публичные мероприятия. Счета таких организаций замораживаются. Работа на нежелательную организацию или сотрудничество с ней грозит уголовной ответственностью. Согласно статье 284.1 УК России, за это можно получить до четырех лет лишения свободы.

*внесены в реестр нежелательных в России организаций