«Часы Судного дня» перевели на секунду вперед, так что до полуночи осталось 89 секунд вместо прежних 90. Это рекордно краткий срок до глобальной катастрофы — за все время с тех пор, как эти часы были символически заведены, сообщает «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists, BAS). Этот журнал с 1947 года оценивает угрозу «конца света» и ежегодно решает, переводить стрелки или нет.

«Мы переводим стрелки часов ближе к полуночи, потому что не видим достаточного позитивного прогресса в решении глобальных проблем, с которыми сталкиваемся, включая ядерные риски, изменение климата, биологические угрозы и достижения в области подрывных технологий, таких как искусственный интеллект», — пояснил профессор кафедры физики, астрономии и астрофизики Чикагского университета Дэниел Хольц на брифинге 28 января.

По его словам, обладающие ядерным оружием страны наращивают свои арсеналы и повышают их значимость, инвестируя сотни миллиардов долларов в оружие, которого хватит для многократного уничтожения цивилизации.

Дальше всего от полуночи — на целых 17 минут — «Часы Судного дня» останавливались в 1991 году, когда администрация президента США Джорджа Буша-старшего подписала Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Советским Союзом.

В 2023 году «Часы Судного дня» были переведены сразу на 10 секунд вперед — из-за резко возросшего, по оценке экспертов, риска ядерной эскалации и на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта, войны Израиля с ХАМАС в секторе Газа и климатического кризиса. В 2024 году стрелки не переводились.

Что означают минуты и секунды на циферблате

«Часы Судного дня» были созданы в символической попытке оценить, насколько человечество близко к уничтожению мира. Полночь символизирует момент, когда люди сделают Землю непригодной для жизни. Этот проект, по версии BAS, предназначен не для измерения экзистенциальных угроз, а скорее для инициирования дискуссий на сложные научные темы — такие как изменение климата.

Хольц подчеркнул важное значение прогресса в развитии «прорывных технологий», таких как искусственный интеллект, биотехнологии и космические технологии.

«Все эти угрозы значительно усугубляются мощным фактором — распространением дезинформации, фейков и теорий заговора, которые разрушают экосистему коммуникаций и все больше размывают грань между правдой и ложью», — констатировал ученый.

«Бюллетень ученых-атомщиков» был основан группой ученых, работавших над Манхэттенским проектом (кодовое название разработки атомной бомбы во время Второй мировой войны). Первоначально организация была задумана для измерения ядерных угроз, но в 2007 году она решила включить в свои расчеты изменение климата.

Кто переводит стрелки

Стрелки «Часов Судного дня» устанавливаются каждый год экспертами Совета по науке и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» по согласованию с Советом спонсоров, который был создан Альбертом Эйнштейном в декабре 1948 года, когда его первым председателем стал Дж. Роберт Оппенгеймер. Сейчас в совет входят девять лауреатов Нобелевской премии, многие из которых являются специалистами по физике, физиологии или медицине.

«Часы Судного дня» призваны играть роль сигнала тревоги и напоминать людям о кризисах, с которыми сталкивается планета, но некоторые эксперты подвергают сомнению их эффективность. «Это несовершенная метафора конца света», — заявил, к примеру, президентский почетный профессор кафедры наук о Земле и окружающей среде Пенсильванского университета Майкл Э. Манн.

Он считает недостатком «объединение различных типов риска, которые имеют разные характеристики и развиваются в разных временных масштабах». Однако, признал ученый, Часы Судного дня остаются «важным риторическим приемом, который напоминает нам год за годом о шаткости нашего нынешнего существования на этой планете».

Что случится в полночь

Если часы покажут 00:00, это будет означать обмен ядерными ударами или катастрофическое изменение климата, которое уничтожит человечества, пояснила президент BAS Рэйчел Бронсон. Она убеждена, что стрелки еще можно отвести назад «смелыми конкретными действиями».

«Поскольку люди создали эти угрозы, мы можем их уменьшить. Но сделать это непросто — и никогда не было бы легко. Это требует серьезной работы и глобального взаимодействия на всех уровнях общества», — считает эксперт.

Бронсон считает, что перевод стрелок Часов Судного дня можно и нужно обсуждать в своем кругу общения — с близкими, родственниками, друзьями и коллегами. Такие разговоры, по ее мнению, способны изменять настрой общества от малых групп к большим — и в конечном итоге становиться фактором принятия решения для политиков.

«Личные действия могут иметь значение. Чтобы оказать положительное влияние на изменение климата, оцените свои ежедневные привычки и подумайте, есть ли небольшие изменения, которые вы можете внести в свою жизнь», — призвала Бронсон.

В пример она привела ходьбу пешком или езду на велосипеде вместо автомобиля, экономию ресурсов при отоплении жилья, покупку сезонных и местных продуктов вместо импортных, сортировку и сокращение пищевых отходов, экономию воды.