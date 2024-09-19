К мировой ядерной войне ведет политика президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По слова спикера Госдумы, обсуждение разрешения об использовании Киевом высокоточного дальнобойного западного оружия для ударов по территории России ведет к катастрофе. Он не исключил, что в конечном итоге подобные заявления закончатся масштабным ядерным конфликтом.

«Байден, Макрон, Шольц обсуждают вопросы, которые могут привести к трагической ситуации. И просто они развяжут мировую войну, ядерную. Этого нельзя делать. Они не понимают, что может произойти», — заявил Володин.

В то же время он заверил, что в любом случае российский президент Владимир Путин примет все возможные меры для обеспечения безопасности государства и российских граждан.

До этого, 13 сентября, в своем телеграм-канале Володин писал, что НАТО уже «стало участником военных действий на Украине» и по сути ведет войну с Россией. Он отметил, что «целые подразделения» западных военных уже «определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы».

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что если западные страны разрешат Украине использовать переданное ими оружие для ударов вглубь России, это будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях. Он добавил, что Россия в таком случае «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».

В ответ на это глава британского правительства Кир Стармер заявил, что Великобритания не ищет конфликта с Россией, но российские власти первыми «начали конфликт на Украине».

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг предупреждение Путина и посчитал, что разрешение Киеву наносить удары вглубь России не станет «красной чертой», переход через которую приведет к прямому конфликту Москвы и Североатлантического альянса.