Евродепутат от Чехии Томаш Здеховски обратился в Еврокомиссию с заявлением об ущербе, нанесенном его стране, из-за недавних протестов во Франции: демонстрации нарушили работу чешских водителей грузовиков. С текстом обращения ознакомилась Lenta.ru.

По словам Здеховски, подобные «неконтролируемые протесты серьезно подрывают надлежащее функционирование единого рынка, поскольку чешские грузовики, перевозящие товары для чешских граждан, простаивают в течение нескольких дней».

Евродепутат также сообщил, что во время протестов были украдены и повреждены товары, которые перевозили чешские грузовые компании. Здеховски отметил, что согласно правилам ЕС, государственные органы обязаны предпринимать все необходимые шаги для предотвращения и наказания действий частных лиц, направленных на ограничение свободного перемещения товаров.

«Могут ли чешские грузовые компании требовать компенсации от французского правительства за ущерб, причиненный протестами, и за его ответственность за ограничение свободы передвижения?», — обратился с вопросами Евродепутат.

Протесты фермеров во Франции начались 18 января. Недовольные аграрии выдвинули правительству список из более чем 100 претензий. В частности, все крупные профсоюзы требовали, чтобы власти взяли на себя больше обязательств во избежание «нечестной конкуренции», а Евросоюз отказался от наложенного на фермеров обязательства выделять 4% пахотных земель под агроэкологическую инфраструктуру (живые изгороди, канавы, пруды).

После этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь посетил несколько ферм, но его заявления не удовлетворили бастующих. В частности, Атталь пообещал скидки на покупку дизельного топлива для сельскохозяйственной техники, отказ от увеличения налога на топливо и упрощение ряда бюрократических процедур.

Профсоюз фермеров FNSEA и организация «Молодые сельхозпроизводители» (Jeunes Agriculteurs — JA) анонсировали на 29 января масштабную протестную акцию и блокаду Парижа. Работники сельского хозяйства более чем из десяти городских департаментов и регионов заявили о намерении начать бессрочную осаду столицы из-за повышения налогов, роста цен на топливо для спецтехники, за экологические стандарты, вводимые во Франции и ЕС, а также из-за импорта дешевого зерна и мяса птицы с Украины.

Во время забастовки 29 января фермеры заявили о готовности оставаться в осаждении несколько дней, если их требования не будут услышаны и выполнены правительством.

1 февраля Премьер Атталь пообещал, что власти закрепят в законе цель по продовольственному суверенитету и проверят справедливость вознаграждений фермерам со стороны дистрибьюторов. Кроме того, власти пообещали не принимать соглашение о свободной торговле со странами Южной Америки. Париж также предложит создание общеевропейского регулятора для борьбы с импортом некачественных товаров.

После этого профсоюзы фермеров сняли блокады автотрасс, но заявили о готовности повторить акции при невыполнении обещаний правительством. Они также потребовали, чтобы обещания властей были изложены в письменном виде и исполнены к июню.