Госдума приняла в третьем чтении закон об автоматическом списании взысканий по налогам и сборам, передает корреспондент RTVI. За документ проголосовали 305 депутатов, 39 — против, пять парламентариев воздержались.
Закон вводит внесудебный порядок взыскания с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета.
Списывать средства будут в случае отсутствия спора. При его наличии предусматривается судебный порядок взыскания.
Налоговые органы будут направлять уведомления гражданам о необходимости уплаты налогов, а затем — требования о погашении задолженности. Если после этого долг не уплатят, будет принято решение о внесудебном взыскании.
Депутат Госдумы Алексей Куринный во время обсуждения заявил, что закон «открывает широкую дверь для последующего упрощения процедур по другим платежам».
«Сегодня — налоговые, а завтра — штрафы ГИБДД, послезавтра — еще какие-нибудь преступления. И человек даже просто не будет знать, что у него происходит и как государство будет списывать», — заявил он.
Закон принимается в противоречие с действующими нормами Конституции, подчеркнул Куринный.
С такой позицией не согласна первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.
«Новый внесудебный порядок не только не покушается на конституционные права граждан, он их расширяет и дает еще большие гарантии по сравнению с действующим порядком… Зачем мы 23 млн должников погоним в суд, если нет спора?» — привела она аргументы.
Принятие решения о взыскании задолженности и его направление физическому лицу будут осуществляться в течение шести месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате задолженности, следует из документа.