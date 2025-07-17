Госдума приняла в третьем чтении закон об автоматическом списании взысканий по налогам и сборам, передает корреспондент RTVI. За документ проголосовали 305 депутатов, 39 — против, пять парламентариев воздержались.

Закон вводит внесудебный порядок взыскания с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета.

Списывать средства будут в случае отсутствия спора. При его наличии предусматривается судебный порядок взыскания.

Налоговые органы будут направлять уведомления гражданам о необходимости уплаты налогов, а затем — требования о погашении задолженности. Если после этого долг не уплатят, будет принято решение о внесудебном взыскании.

Депутат Госдумы Алексей Куринный во время обсуждения заявил, что закон «открывает широкую дверь для последующего упрощения процедур по другим платежам».

«Сегодня — налоговые, а завтра — штрафы ГИБДД, послезавтра — еще какие-нибудь преступления. И человек даже просто не будет знать, что у него происходит и как государство будет списывать», — заявил он.

Закон принимается в противоречие с действующими нормами Конституции, подчеркнул Куринный.

С такой позицией не согласна первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

«Новый внесудебный порядок не только не покушается на конституционные права граждан, он их расширяет и дает еще большие гарантии по сравнению с действующим порядком… Зачем мы 23 млн должников погоним в суд, если нет спора?» — привела она аргументы.

Принятие решения о взыскании задолженности и его направление физическому лицу будут осуществляться в течение шести месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате задолженности, следует из документа.