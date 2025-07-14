Просроченная задолженность россиян по потребительским кредитам достигла 1,5 трлн рублей, это рекорд за последние шесть лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

В Центробанке отмечают, что объем проблемных кредитов вырос на 400 млрд рублей к маю по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самые большие долги накопились у тех, кто взял займы в конце 2023-го — начале 2024 года под высокие ставки у рискованных заемщиков.

«Проблемные ссуды на 90% покрыты резервами, и это значит, что банки заранее отложили деньги на случай их невозврата», — говорится в статье.

Газета отмечает, что и банки стали куда менее охотно выдавать кредиты.

Гендиректор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин в разговоре с газетой уточнил, что на рынке упало качество обслуживания ссуд, риск просрочек нарастал весь 2024 год, а их наибольший рост произошел в первой половине этого года.

По прогнозам бюро, число просрочек по кредитным картам может увеличиться на 1,5—1,8 миллиона человек. Это на 70—90% больше по сравнению со вторым полугодием 2024 года.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что уровень просрочки вырос из-за «вызревания» кредитов, выданных в прошлые годы, а также ухудшения жизни заемщиков и высокой инфляции. По их мнению, нужно значительно снизить ключевую ставку (например, до 12%) и уровень инфляции — до 4%.

В феврале «Известия», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро, сообщили, что объем задолженности по потребительским кредитам в России за 2024 год увеличился с 98 до 150 миллиардов рублей, то есть на 54%. Это произошло из-за высокой инфляции и ключевой ставки Банка России.

Экономист, экс-глава ЦБ Сергей Дубинин в разговоре с RTVI отметил, что хотя россияне часто оформляют банковские займы и рассрочку, сильно закредитованных среди них «не так уж много». Он посоветовал гражданам для расплаты по долгам идти на диалог с банками, а не брать новые кредиты.