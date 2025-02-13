Россияне часто оформляют банковские займы и рассрочку, но сильно закредитованных среди них «не так уж много», заявил RTVI экс-глава Центробанка, экономист Сергей Дубинин. Он посоветовал гражданам для расплаты по долгам идти на диалог с банками, а не брать новые кредиты.

«Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщили 13 февраля, что объем задолженности по потребительским кредитам в 2024 году вырос c 98 млрд до 150 млрд рублей, то есть примерно на 54%. Причины — высокая инфляция и ключевая ставка ЦБ.

«Прежде всего, аналитикам надо трезво оценивать показатели. Дело в том, что общий объем накопленного кредитования, если говорить о домохозяйствах, кредитах без корпоративных компонентов, он в два раза больше, чем у населения. Этот общий объем многократно превышает все названные цифры. Это триллионы, это близко к 50 трлн, включая ипотечное и необеспеченное кредитование», — сказал Дубинин.

Экономист уточнил, что те цифры, которые были представлены ОКБ, на самом деле не очень большие. По оценке Банка России, продолжил он, доля просроченных займов составляет менее 4% от всех взятых в России кредитов, остальные «благополучно обслуживаются».

«Закредитованных людей, которые близки, скажем, к банкротству, не так уж много. Я говорю о личном банкротстве физических лиц. Такая ситуация в целом не катастрофическая. И, конечно, надо заниматься финансовым просвещением», — уточнил эксперт.

Кроме того, не стоит забывать о рассрочке, отметил Дубинин. По его словам, около 40% россиян в возрасте старше 16 лет покупают автомобиль не в кредит, а у продавца, который разрешает отсроченный платеж.

«Это очень много. Не половина, конечно, от 140 млн, но где-то порядка 50 млн. То есть российские граждане понимают, как надо обслуживать кредиты и рационально оценивать свои возможности. Хотя есть какая-то группа, которая берет по три кредита в разных организациях и так далее. Я думаю, что надо продолжать так же трезво относиться к возможностям своей семьи, своих доходов и так далее», — сообщил эксперт.

Тем, у кого много кредитов, добавил Дубинин, стоит вовремя начать переговоры с банком, потому что последним выгоднее продать большой долг коллекторам, а те уже могут через суд и приставов затребовать «три четверти суммы, а может быть даже и треть этой суммы, от самого объема задолженности».

Экс-глава ЦБ уточнил, что до этого «доводить нежелательно», лучше всего договориться с банком о реструктуризации долга с «растяжкой платежей».

«Понижать проценты вряд ли возможно, но при той инфляции, которую мы наблюдаем, на старте, прежде всего, не надо соглашаться с индексацией процентных платежей, тем более суммы всей задолженности, на индекс инфляции. Иначе у вас задолженность будет расти вместе с инфляцией — это катастрофический подход, такие кредиты брать нельзя», — объяснил он.

А в ситуации, когда банковский долг представляет собой «точно зафиксированную сумму», инфляция за длительный срок «съест значительную часть этих долгов, а зарплата, возможно, у вас как раз вырастет», пояснил экономист.

«Есть, конечно, вариант взять другой кредит, чтобы расплатиться по предыдущему, но это тоже может быть чревато более дорогостоящим новым кредитом, и хорошего тут мало», — резюмировал собеседник RTVI.