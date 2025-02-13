Объем задолженности по потребительским кредитам в 2024 году вырос c 98 млрд до 150 млрд рублей, то есть примерно на 54%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Причины — высокая инфляция и ключевая ставка Центробанка.

Гендиректор ОКБ Михаил Алексин отметил, что спрос на новые займы в конце 2024 году сильно упал из-за роста ключевой ставки до 21%.

По мнению других экспертов, россиянам все сложнее выплачивать кредиты из-за цен, рост которых в среднем в феврале 2025 года составил 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Замедлился и рост доходов в 2024 году, из-за чего россиянам стало сложнее возвращать займы, заявил газете аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он отметил, что у банков просроченная задолженность видна не сразу, а спустя три месяца, то есть статистика может еще больше ухудшиться.

В разговоре с «Известиями» экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Венера Шайдуллина отметила, что сейчас население крайне закредитованно. По данным на конец 2024 года, общий объем долгов граждан перед банками, включая ипотеку, — 37 трлн рублей.

По ее мнению, рост ключевой ставки остается пока основным инструментом сдерживания спроса, а эффективность этого метода со временем он поможет замедлить темпы инфляции.

Экономист Андрей Бархота отмечает, что ситуация «порождает порочный круг» — из-за политики ЦБ банки усложняют выдачу новых кредитов, а из-за роста цен растет задолженность по старым займам у россиян. И хотя в ближайшее время ситуация вряд ли изменится, уточняет он, рано или поздно действия регулятора принесут свои плоды.

По его мнению, если все будет удачно, то рынок ожидает смягчения политики регулятора уже во втором полугодии 2025 года.

Сейчас ЦБ запрещает выдавать много займов высокозакредитованным заемщикам, отмечают «Известия», в связи с чем «просрочка вряд ли вырастет до слишком высоких размеров».