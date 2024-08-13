С вечера 12 августа в военных телеграм-каналах обсуждается информация о якобы назначении секретаря Госсовета, бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина куратором контртеррористической операции (КТО) в Курской области. Депутат Госдумы от региона Николай Иванов предварительно подтвердил RTVI эти данные, сославшись на свои источники. Официально о назначении Дюмина не сообщалось, но z-паблики, политологи и журналисты рассуждают, как это могло бы отразиться на обстановке в регионе.

Депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов

Решение это очень правильное, поскольку Алексей Геннадьевич проверенный человек. Помимо того, что он руководил очень серьезными операциями во время «Крымской весны», он, во-вторых, поработал в двух министерствах в серьезном статусе, а в-третьих, он очень эффективно руководил Тульской областью, оставил о себе очень хороший след.

Телеграм-канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука

Назначение Алексея Дюмина старшим должностным лицом с полным спектром полномочий по ликвидации оперативного кризиса в Курской области — это знак, что самостоятельно и без вмешательства со стороны Москвы силовые структуры оказались не в состоянии решить проблемы координации. <…>

Назначение Дюмина — это взятие под полный контроль ситуации командой Путина, чтобы прекратить очковтирательство, а также начать решать проблему, а не пытаться ее заморозить. <…>

Помнится, Дюмину прочили пост министра обороны. Что ж, по факту получились куда более широкие полномочия.

Сегодня все будут искать возможности оперативно встретиться с Алексеем Дюминым и доложить обстановку первыми: Владимир Путин хочет знать, на каком из контуров его обманули. <…>

Очевидно, что доклад Алексея Дюмина президенту станет решающим и предопределит дальнейшую судьбу ряда высокопоставленных начальников.

Военкор Семен Пегов (WarGonzo)

Дюмин в самых нетривиальных для страны обстоятельствах всегда был надежным исполнителем режима «ручного управления». Помимо Крыма таких историй было немало. Также есть основания полагать, что вторжение врага в Курскую область повлечет за собой определенные перестановки и в Генштабе тоже. Это просто логично. Возможно, Дюмина уже вводят таким образом в обстановку.

Военкор ВГТРК Александр Сладков

Это великолепно. И я это категорически приветствую. <…> Дюмин — человек Путина, он не позволит обмана президента в докладах ни себе, ни другим. <…> Дюмин, безусловно, прибудет в Курск имея чрезвычайные полномочные. И это отлично, ситуация-то чрезвычайная.

Военный волонтер Роман Алехин

Решение назревшее и должно, как минимум, воодушевить войска. Дюмин не стал НГШ [начальником Генштаба], а по сути, будет антикризисным командиром режима КТО, объединив под своим командованием все военные, силовые и гражданские структуры. <…> Ждите хороших новостей.

Писатель Захар Прилепин

Если Дюмин не просто выдавит противника, но и создаст огромную «санитарную зону», то попутно можно предположить как все-таки выглядит тот самый преемник.

Политолог Юрий Баранчик

Формально Дюмин в настоящее время не является сотрудником Генштаба или МО, и был назначен на эту должность напрямую президентом. Причем с максимально широкими полномочиями, кроме действий, собственно, армии, ему в зоне ответственности подчинена гражданская администрация и все силовые структуры. Пожалуй, что беспрецедентный случай, уж точно в новейшей российской истории.

Депутат Госдумы Александр Бородай

Я уверен, что Дюмин справится, здесь вопрос — за какое время. Как говорится, торопиться не надо, лучше справиться надежней, отсечь резервы и уничтожить группировку ВСУ, которая находится в Курской области. <…> Я отношусь к этой новости хорошо. Дюмин и профессиональный военный, и профессиональный администратор. Для данной ситуации сочетание таких навыков может быть весьма полезно.