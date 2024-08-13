Депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов предварительно подтвердил RTVI информацию о том, что курировать проведение контртеррористической операции (КТО) в регионе поручено секретарю Госсовета Алексею Дюмину.

«Мои источники подтвердили предварительно эту информацию. Действительно, вчера на совещание [с президентом Владимиром Путиным] был приглашен Алексей Геннадьевич Дюмин, и ему поручено курировать проведение контртеррористической операции. Ну а главная задача — разгромить вторгшиеся войска ВСУ на территорию Курской области», — сказал Иванов.

Он добавил, что в любом случае следует дождаться официальных подтверждений.

«Но хочу сказать, что решение это очень правильное, поскольку Алексей Геннадьевич проверенный человек. Помимо того, что он руководил очень серьезными операциями во время «Крымской весны», он, во-вторых, поработал в двух министерствах в серьезном статусе, а в-третьих, он очень эффективно руководил Тульской областью, оставил о себе очень хороший след. Кроме этого, Дюмин Алексей Геннадьевич — наш земляк курский», — перечислил депутат.

По его мнению, «особенно важно» и «символично», что это назначение состоялось в 81-ю годовщину окончания Курской битвы, которую в России будут отмечать 23 августа.

«В годовщину разгрома фашистских захватчиков на Курской дуге, мне кажется, символично, что земляк приходит и руководит контртеррористической операцией и разгромом новых нацистов, новых фашистов на нашей Курской земле. Курская битва-2 продолжается», — заявил Николай Иванов.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, со своей стороны, сказал RTVI, что «не в курсе» назначения Дюмина.

Слухи о назначении Дюмина куратором КТО в Курской области обсуждают в Z-пабликах с вечера 12 августа, после того как стало известно, что секретарь Госсовета присутствовал на совещании главы государства по ситуации в Курской области с руководителями силовых ведомств. Среди первых написавших о назначении были анонимный телеграм-канал «ПолитСатирКа», имеющий около 123 тысяч подписчиков, и ведущий радио «КП» Иван Панкин. Как уточнялось в посте «ПолитСатирКи», речь пока не идет о том, чтобы Дюмин участвовал непосредственно в оперативном управлении военными.

«Скорее его роль — в координации всех ведомств, которые сейчас совместно действуют на территории Курской области», — говорилось в публикации со ссылкой на неназванные источники.

Широкое распространение новость получила утром 13 августа. Среди наиболее читаемых каналов военкоров об этом утвердительно сообщили «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука и WarGonzo Семена Пегова и другие. Однако позднее в другом посте WarGonzo появилось уточнение, что «официальных данных, какие именно поручения или полномочия Дюмин получил, пока что нет».

По данным «Рыбаря», Дюмин назначен «старшим должностным лицом с полным спектром полномочий по ликвидации оперативного кризиса в Курской области».

«Это знак, что самостоятельно и без вмешательства со стороны Москвы силовые структуры оказались не в состоянии решить проблемы координации. <…> Назначение Дюмина — это взятие под полный контроль ситуации командой Путина, чтобы прекратить очковтирательство, а также начать решать проблему, а не пытаться ее заморозить», — говорится в посте.

В мае с разницей в две недели Путин подписал указы о назначении Дюмина сначала своим помощником, затем — секретарем Госсовета. До этого Дюмин с 2016 года был губернатором Тульской области.