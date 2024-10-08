Профессиональный боец ММА, действующий чемпион ACA в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов заявил RTVI, что поддерживает министра спорта Чечни Ахмата Кадырова, который призвал чеченских бойцов отказаться от участия в турнирах поп-ММА. Сын главы республики ранее отметил, что подобные соревнования противоречат традициям и культуре региона.

«Я полностью согласен с Ахматом Кадыровым, с тем, что он говорит. Поддерживаю его, полностью с ним согласен. Он знает, как сделать все правильно, он идет в правильном направлении», — сказал спортсмен.

Абдулвахабов, согласно данным на ACA (Absolute Championship Akhmat), также является чемпионом мира и Европы по панкратиону и чемпионом первенства мира по универсальному бою. Кроме того, он призер Кубка России по боевому самбо. На его счету 20 побед, два поражения. Представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат, занимающий пост министра по физической культуре и спорту республики, 8 октября призвал чеченцев отказаться от участия в турнирах по поп-ММА. Он отметил, что это «последнее предупреждение». В ином случае, добавил сын Кадырова, «будут предприняты конкретные меры». Репост обращения сделал Рамзан Кадыров.

Издание «Грозный-Информ» сообщало в августе 2022 года, что в Грозном прошла встреча чеченских властей с участвующими в поп-ММА чеченскими блогерами. Среди них были Асхаб Тамаев, Мухаммед Носаев, Шовхал Чурчаев и другие.

Действующий на тот момент министр спорта Чечни Валид Эдилов заявил, что чеченцы «всегда отличались высокой нравственной культурой и трепетным отношением к своим исконным традициям, и отступление от них не является приемлемым для чеченца».

В 2021 году бывший министр спорта Чечни Хамзат Кадыров говорил, что бойцы из республики не будут участвовать в поп-ММА из-за несоответствия этих турниров национальным обычаям и традициям. В числе организаций, которые «отвечают традициям» чеченского народа, Кадыров называл UFC, Bellator и ACA.