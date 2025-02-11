Мещанский районный суд Москвы приговорил многократного чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина к 3,5 года колонии строгого режима, признав его виновным в двух кражах, совершенных с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК). Спортсмена взяли под стражу в зале заседаний, сообщает официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Как отмечается в сообщении, Толстихин уже был судим ранее.

По информации телеграм-канала Shot, в прошлом его признавали виновным в 21 преступлении. В частности, в 2010-х годах его судили за мелкое хулиганство, а также по 14 эпизодам кражи, в 2016-м — по семи эпизодам грабежа. Shot уточняет, что легкоатлет выхватывал у людей телефоны.

«Спортсмену тогда назначили исправительные работы и штраф 60 тыс. рублей. В СИЗО он отбывал наказание с июня 2022-го — работал подсобным рабочим и швеей. Отпустили его по УДО в 2024-м», — пишет канал.

По данным «Комсомольской правды», в 2022 году суд приговорил Толстихина к 4,5 месяца колонии строгого режима, при этом в качестве смягчающих обстоятельств ему зачли звание мастера спорта по легкой атлетике, многочисленные грамоты и призы, а также наличие на иждивении бабушки-пенсионерки. После того, как бегуна отпустили по УДО в декабре 2024-го, он снова оказался на скамье подсудимых за кражу велосипеда стоимостью 16 тыс. рублей.

Толстихин признал вину, возместил ущерб владельцу велосипеда и получил восемь месяцев принудительных работ. Он безуспешно пытался обжаловать приговор и параллельно судился с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), утверждая, что в процессе судов его держали в камере с опасными рецидивистами и привлекали к ремонтным работам без должной экипировки. Он хотел добиться компенсации за моральный ущерб, но ничего не получил.

«Согласно тексту последнего из его приговоров, к месту отбывания наказания Толстихин должен был прибыть самостоятельно, но… не явился. За что был объявлен в федеральный розыск», — говорится в статье КП.

По данным источника «Ведомости. Страна», Толстихин на протяжении нескольких лет страдал от наркотической зависимости, занимал деньги у бывших коллег по сборной России, после чего скрывался.

О задержании Толстихина стало известно 5 февраля. СМИ сообщали, что это произошло днем ранее на станции метро «Тимирязевская» после проверки документов. Возможной причиной преступных действий спортсмена называют пристрастие к азартным играм.