В деревне Высоково, расположенной в Чеховском городском округе Московской области, при пожаре в тепличном комплексе погибли четыре человека, сообщило региональное управление МЧС.

Возгорание было локализовано на площади 1050 кв. метром. В тушении огня приняли участие 22 сотрудника спасательного ведомства.

По факту гибели людей ГСУ Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело.

«10 марта текущего года ночью в двухэтажной деревянной постройке, расположенной в дер. Высоково городского округа Чехова, произошло возгорание, после чего огонь распространился и на теплицу. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела четырех человек, двое из которых — мужчины 1987 и 1992 годов рождения. Личности двух других лиц устанавливаются, — сказано в сообщении ведомства

Прокуратура Московской области взяла под контроль ход расследования дела. В ведомстве уточнили, что здание было электрофицировано, также в нем имелось печное отопление.

«В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 4 погибших, которые проживали в данной постройке и осуществляли работы в расположенных поблизости теплицах», — отметили в прокуратуре.

Очевидцы рассказали SHOT, что слышали мощный взрыв в районе Высоково, после чего в тепличном комплексе начался пожар «высотой 20-30 метров». Зарево от пламени было видно за несколько километров.

Накануне в Барнауле горел автоцентр. На месте ЧП работали 70 сотрудников и 21 единица техники МЧС России. По данным ведомства, возгорание началось с кровли автомагазина.