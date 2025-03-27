Четыре туриста из России погибли из-за инцидента с батискафом у берегов египетской Хургады, большинство находившихся на борту спасены. Об этом сообщает Генкосульство России в телеграм-канале.

«27 марта около 10:00 на расстоянии 1 км от берега произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, кроме членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе — несовершеннолетние.

«Все они — российские граждане, туристы компании «Библио Глобус» (принимающая туркомпания в Египте — «Biblio Globus Egypt Tours»)», — сообщили в Генконсульстве.

По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады.

«Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется», — говорится в сообщении.

На пирсе гостиницы «Синдбад» находятся дипломаты Генконсульства.

В конце февраля четверо российских туристов отправились на лодке к филлипинскому острову Верде из города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро с местным инструктором по дайвингу. Начальник береговой охраны Эйрланд Лапитан рассказал, что во время погружения их унесло сильным подводным течением. Двоим удалось благополучно доплыть до своего катера, двое других туристов погибли: один утонул, а на другого мужчину напали акулы.