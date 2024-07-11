Германия, Франция, Италия и Польша договорились о совместной разработке ракет наземного базирования дальностью более 500 км, сообщает Reuters. Соответствующее соглашение страны подписали 11 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

По информации агентства, решение принято с целью «заполнить пробел в европейских арсеналах», возникший на фоне поставок вооружения и боеприпасов Украине.

Двумя днями ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на военно-промышленном форуме в рамках саммита альянса, заявил, что в боеготовности военного блока есть «огромные пробелы», и привел в пример непригодность стандартных голландских снарядов для использования в немецких гаубицах.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пишет, что пока соглашение между четырьмя странами предполагает только организацию совместного производства ракет, а о деталях участники меморандума будут договариваться позже.

В статье указано, что Германия, Франция, Италия и Польша планируют производить неядерное оружие с дальностью поражения свыше тысячи километров, которое позволит «сдерживать Россию». По информации FAZ, это решение было принято на фоне украинского конфликта и якобы существующих в Европе опасений, что Россия начнет агрессию против стран НАТО.

Накануне, 10 июля, США и Германия договорились с 2026 года разместить на территории ФРГ американское дальнобойное и гиперзвуковое оружие. В заявлении Белого дома уточнялось, что таким образом Вашингтон продемонстрирует свою приверженность блоку НАТО и поможет Европе сдерживать силы противника.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал этот шаг «очень хорошим решением». По его мнению, он поможет обеспечивать безопасность ФРГ, «защиту и сдерживание».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что если Германия решится на такой шаг, то ответ России «будет жестким и адекватным». Она напомнила, что, согласно подписанным после Второй мировой войны документам, ФРГ «вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана».