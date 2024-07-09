Конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления на военно-промышленном форуме на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

«Реальность этой войны продемонстрировала не только то, что наши запасы и производственные возможности оказались слишком малы, но также показала огромные пробелы в совместимости наших войск», — заметил Столтенберг.

Он привел в пример Германию и Нидерланды, которые должны были совместными действиями усиливать вооружение альянса. Однако голландские боеприпасы калибра 155 мм не подошли для использования в немецких гаубицах, посетовал Столтенберг. По его словам, подобные ситуации свидетельствуют о «прямой противоположности совместимости сил».

Генсек блока добавил, что во время саммита НАТО будут обсуждаться решения и возможности для совместного эффективного производства вооружений.

Также Столтенберг сообщил о планах продолжать укреплять сотрудничество с Киевом и призвал государства блока инвестировать в Украину. По его словам, странам НАТО также есть чему поучиться у Украины.

Вместе с тем, Столтенберг отметил боевой опыт и изобретательность украинских военных, которые могут быть полезны западным союзникам.

В середине июня Столтенберг в ходе интервью заявил, что страны Североатлантического альянса начали консультации по вопросу приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. При этом он отказался назвать число ядерных боеголовок в Европе, которые «должны быть в рабочем состоянии».

Генсек также отметил, что США и европейские союзники модернизируют свои силы ядерного сдерживания «перед лицом растущей угрозы со стороны России».