Второй Западный окружной военный суд Москвы признал виновными четырех украинских военных 44 отдельной механизированной бригады Ивана Фурлета, Юрия Задорожного, Юрия Сыченко и Юрия Хаюка в совершении теракта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК), сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«Приговором суда каждому из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима», — отметили в СК.

Следствием и судом установили, что в августе 2024 года Фурлет, Задорожный, Сыченко и Хаюк в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию России. По данным следователей, украинских военнослужащих задержали российские военные 10 сентября 2024 года в ходе боевых действий.

По информации Генпрокуратуры, украинские военные вторглись на территорию Кореневского района Курской области и направились в сторону села Снагость. Они также стреляли «на поражение» по российским военнослужащим и мирным гражданам, препятствуя эвакуации последних.

3 марта Второй Западный окружной военный суд Москвы признал виновными украинских пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова в совершении около десятка преступлений террористической направленности. Им назначили до 26 лет лишения свободы. Суд также назначил обвиняемым штрафы по 100 тыс. рублей.