Савеловский районный суд Москвы арестовал чиновника Минобороны Юрия Кожевникова по обвинению в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК, наказание — до 15 лет лишения свободы). Его отправили в СИЗО на срок 1 месяц 22 суток.

Защита просила отправить Кожевникова под домашний арест, но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Другие подробности дела пока неизвестны.

СМИ со ссылкой на пресс-службу Савеловского райсуда Москвы называют Кожевникова начальником управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны. Однако на сайте ведомства на этой должности указан другой человек — Леонид Дикий.

Управление Госстройнадзора занимается:

надзором при строительстве объектов, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе,

надзором при реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия,

производством по делам об административных правонарушениях, выявленных при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства,

установлением причин нарушения российского законодательства о градостроительной деятельности и др.

Накануне Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны Андрея Протасова по делу о взятке. В тот же день 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима экс-сотрудника управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны полковника запаса Андрея Чекмазова по делу о получении взятки.

По версии следствия, Чекмазов вместе со своим заместителем Дмитрием Фоминым в 2023-2024 годах получил от замгендиректора «Оборонтеста» Александра Сухарева 7,71 млн рублей «за беспрепятственное принятие этапов проводимых работ, непринятие мер по выявленным нарушениям, а также общее покровительство и попустительство по службе».

Позже стало известно еще о двух эпизодах получения взяток. Один из них произошел в 2017-2018 годах — тогда 600 тыс. рублей им передал замначальника отдела 46 ЦНИИ Минобороны В. Трущенков.

Кроме того, Чекмазову и Фомину вменяется получение взятки от заведующего кафедрой МГТУ им. Баумана Андрея Борзова в размере 5,65 млн рублей. Общая сумма полученных ими взяток оценивается более чем в 16 млн рублей. Оба фигуранта полностью признали вину.