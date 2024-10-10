Бывшего начальника одного из отделов Главного управления связи Минобороны Сергея Слюсаря оштрафовали на 2,5 млн рублей за взятку электросамокатом, квадрокоптером и телевизором от руководителей Пермского телефонного завода «Телта». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

По информации агентства, Солнечногорский гарнизонный военный суд признал Слюсаря виновным по статье о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК).

Также по 2,5 млн рублей штрафа должны будут выплатить гендиректор завода «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина. Суд признал их виновными в мошенничестве и даче взятки в крупном размере.

При этом в ходе прений сторон прокурор просил для обвиняемых наказание в виде лишения свободы. Для Гришиной прокурор запрашивал семь лет и восемь месяцев колонии, Высокову — восемь лет, а Слюсарю — семь лет колонии.

По данным газеты «Коммерсантъ» («Ъ»), указанные взятки были переданы Слюсарю в 2019, 2021 и 2023 годах. Электросамокат, телевизор и квадрокоптер презентовались как подарки на день рождения чиновника от лица завода. По сведениям издания, квадрокоптер Слюсарь планировал передать российским военным, но якобы не успел.

По версии следствия, взятки платились за «общее покровительство» и помощь с документами от «Телты» для участия в гособоронзаказе, поскольку предприятие выпускает средства связи для военных. Также за счет подарков завышались объемы поставляемой заводом продукции и происходила помощь в приемке продукции предприятия на складе одной из воинских частей.

В ходе следствия Слюсарь принял решение написать явку с повинной и признать вину. Высоков и Гришина согласились с обвинением частично, следует из материалов дела.

Высоков и Гришина также являются фигурантами другого уголовного дела, связанного с начальником главного управления связи Вооруженных Сил России, генерала Вадима Шамарина. По данным следствия, руководители «Телты» передали Шамарину взятку в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции завода по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

С лета 2023 года Высоков и Гришина находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве.