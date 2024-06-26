Минобороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск почти на 40 млн рублей к пермскому телефонному заводу «Телта». Руководство завода связано с коррупционным делом начальника Главного управления связи ВС России, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

Как следует из данных в электронной судебной картотеке, исковое заявление оборонного ведомства было подано 7 июня. Минобороны просит взыскать с «Телты» денежные средства в размере 38,784 млн рублей. Суд определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу.

Руководство пермского завода «Телта» фигурирует в деле генерала Шамарина, который был арестован 22 мая. По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора «Телты» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной.

Взятка размере 36 млн рублей была получена в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года и должна была привести к увеличению объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны. Полученными деньгами Шамарин «распорядился по своему усмотрению», подчеркивали в СК.

Шамарину предъявили обвинение во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему грозит от 8 до 15 лет заключения. Высоков и Гришина находятся под арестом с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве. Источник в правоохранительных органах в мае говорил агентству ТАСС, что они дали следствию показания, «изобличающие Шамарина в получении взятки». Сам генерал не признал вину.