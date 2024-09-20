На Украине приняли решение ограничить работу мессенджера Telegram, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Запрет распространяется на чиновников, военных и сотрудников силовых структур.

«Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, сотрудников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении СНБО в фейсбуке*.

Согласно заявлению ведомства, исключения предусмотрены для лиц, которым необходимо пользоваться мессенджером для выполнения служебных обязанностей.

Глава центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем телеграм-канале уточнил, что запрет касается использования мессенджера на служебных устройствах, в том числе рабочих компьютерах. Речь не идет о запрете Telegram на персональных смартфонах, отметил он.

«Относительно Telegram. Речь идет о служебных устройствах. Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах», — написал Коваленко.

Он добавил, что «решение касается только переписки и пересылки документов через мессенджер». В феврале Коваленко утверждал, что запретить или заблокировать Telegram на Украине невозможно.

Как сообщили в СНБО, Национальный координационный центр кибербезопасности Украины принял решение об ограничении Telegram 19 сентября. На заседании центра присутствовал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, который «привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных».

«Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram — это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности», — заявил Буданов.

В СНБО считают, что российская сторона якобы использует мессенджер для фишинга и кибератак, а также установления геолокации пользователей и корректировки ракетных ударов.

Основатель Telegram Павел Дуров после своего задержания во Франции признался, что в последнее время мессенджер столкнулся с проблемами, которые «облегчили злоупотребления» со стороны преступников. Он связал эти процессы с резким ростом числа пользователей платформы до 950 млн.

Основатель платформы отметил, что поставил перед собой «личную цель» значительно улучшить ситуацию в этом отношении.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена