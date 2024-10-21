Числа сторонников и противников вступления Молдовы в Евросоюз, по данным Центризбиркома, сравнялись. По состоянию на 8:20 мск, 50.03% человек поддерживает евроинтеграцию, 49.97% — нет.

На данный момент обработаны 98.3% протоколов (2182 из 2219). За вступление в Евросоюз проголосовали 730 832 человек, против — 730 088.

Граждане Молдовы должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». В окошках для ответа есть два пункта «Да» и «Нет». Бюллетени референдума были выданы вместе с бюллетенем президентских выборов.

На президентских выборах никто из кандидатов не набрал больше 50%. 41,84% голосов получила действующий президент Майя Санду. Во второй тур также вышел бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26,35% голосов. Такие предварительные данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после обработки 97,88% протоколов.

Победителем выборов будет признан кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Второй тур выборов запланирован на 3 ноября.

В России были открыты два участка в Москве вместо предполагавшихся пяти. Власти Молдовы объяснили это решение соображениями безопасности. В российском Министерстве иностранных дел пояснили, что молдавская сторона лишила права голоса большинство своих соотечественников в России, заготовив всего 10 тысяч бюллетеней, хотя молдавских граждан здесь около полумиллиона.