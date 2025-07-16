Верховная Рада приняла закон, согласно которому в Центре специальных операций «Альфа» СБУ будут служить 10 тысяч бойцов. Предыдущая штатная численность спецназа засекречена.

«Бойцы „Альфы“ регулярно поражают российские нефтеперерабатывающие заводы. При этом в ЦСО „А“ сейчас ориентировочно несколько тысяч человек, а в Силах обороны около миллиона. Принятием этого закона мы хотим повысить эффективность „Альфы“ вдвое или даже втрое», — рассказал «Украинской правде» инициатор закона, секретарь Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

Костенко уточнил, что новая численность ЦСО закреплена и на военный, и на мирный периоды. Закон также предоставляет «Альфе» право законно применять все виды вооружения «в соответствии с определенными задачами».

Бойцы «Альфы» известным тем, что провели операцию «Паутина», в ходе которой 1 июня 2025 года были атакованы FPV-дронами российские военные аэродромы. Дроны были спрятаны в грузовиках и доставлены к местам пуска втайне от водителей. В этот же день были подрывы железнодорожных полотен, в результате которых поезд с гражданскими потерпел аварию. «Паутина» была названа Минобороны РФ террористическим актом. Также «Альфа» СБУ участвовала на начальном этапе в прорыве и оккупации Курской области в августе 2024 года.

10 июля 2025 года на парковке в Киеве застрелили полковника из подразделения СБУ «Альфа» Ивана Воронича, который был причастен к убийству Арсена Павлова («Моторола») и планировал операцию «Паутина».