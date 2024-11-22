Число школьников, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в красноярском Канске, выросло до 34 человек, также в больницу попали трое сотрудников школы. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Красноярскому краю.

«Число госпитализированных после отравления в школе Канска Красноярского края выросло до 37 — это 34 ребенка и 3 взрослых, еще 7 человек от госпитализации отказались», — сказано в сообщении.

По данным следствия, 20 ноября в «Канскую межрайонную больницу» с признаками кишечной инфекции обратились не менее 25 учеников школы №15. В СК отметили, что большая часть была госпитализирована в инфекционное отделение, остальные школьники проходят лечение амбулаторно.

«Установлено, что накануне дети питались в школьной столовой», — сообщали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Аналогичный случай произошел в Красноярске 18 ноября. Там пострадали 23 школьника, посетившие столовую. В ходе обследования им поставили предварительный диагноз — ротавирусная инфекция, возбуждено уголовное дело.