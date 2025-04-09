В результате обрушения крыши ночного клуба Jet Set, расположенного в столице Доминиканы Санто-Доминго, погибли 113 человек. Об этом пишет Listin Diario со ссылкой на директора местного Центра по чрезвычайным ситуациям (СОЕ) Хуана Мануэля Мендеса.

Еще 155 пострадавших госпитализировали. По словам Мендеса, уже более 24 часов на месте происшествия работают различные специализированные учреждения, сотрудники которых оказывают помощь раненым и участвуют в разборе завалов.

Устанавливать личности погибших будет национальный институт судебно-медицинской экспертизы, уточнил глава СОЕ. В настоящее время продолжаются поисковые работы, в них участвуют около 300 бригад. Мендес объяснил, что пропавших без вести будут искать до тех пор, пока родственники продолжают о них сообщать.

Обрушение крыши в клубе Jet Set произошло в ночь на 8 апреля во время выступления музыкального исполнителя в жанре меренге Рубби Переса. Он погиб, его тело нашли под завалами. По данным Listin Diario, среди жертв также губернатор провинции Монте-Кристи Нельси Милагрос Крус, экс-бейсболист Октавио Дотель и музыкант Луис Солис.

Причины трагедии пока неизвестны. Прокурор Росальба Рамос заявила телеканалу CDN, что, хотя «все хотят знать», что произошло, власти пока еще сосредоточены на поиске выживших. Президент страны Луис Абинадер объявил национальный траур до 10 апреля.

Соболезнования в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин.

«Разделяем скорбь доминиканского народа по поводу этого трагического инцидента. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении Кремля.

Jet Set — культовый ночной клуб, расположенный на юге Санто-Доминго. Он работает уже почти пять десятилетий — с 1973 года. Как пишет Los Angeles Times, заведение было известно вечеринками, на которых выступали местные и зарубежные артисты. Клуб был отремонтирован в 2010 и 2015 годах, а в 2023 году в него ударила молния. Согласно информации на сайте заведения, билеты на концерт Рубби Переса стоили $32, а VIP-билеты — $40, передает Los Angeles Times.