В столице Доминиканы Санто-Доминго обрушилась крыша ночного клуба Jet Set, погибли 27 человек, пишет Listin Diario со ссылкой на директора Центра по чрезвычайным ситуациям (СОЕ) Хуана Мануэля Мендеса.

По его данным, еще 160 пострадавших госпитализированы. Ранее он отмечал, что многие люди могут быть еще живы, поэтому власти и спасатели не остановятся, пока не найдут последнего человека под завалами.

Трагедия в клубе Jet Set произошла в ночь на 8 апреля во время выступления музыкального исполнителя в жанре меренге Рубби Переса. Из-за чего обрушилась крыша, пока неизвестно. На месте продолжаются спасательные работы.

Сам исполнитель не пострадал. Его менеджер сообщил, что артист находится в стабильном состоянии. Дочь Рубби Переса рассказала Listin Diario, что отец начал петь, чтобы его нашли под обломками.

Певица Сулинка Перес не получила повреждений, поскольку ее прикрыл муж. Бэк-вокалист музыкальной группы был госпитализирован в тяжелом состоянии, а саксофонист скончался, пишет издание. В числе погибших также оказалась губернатор провинции Монте-Кристи Нелси Круз.

В марте восемь человек пострадали при обрушении трибуны в передвижном цирке «Скиф», который приехал с гастролями из Санкт-Петербурга в город Нефтегорск Самарской области. По факту происшествия региональный СК организовал проверку и возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК).