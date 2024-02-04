Число погибших при обстреле двухэтажного здания пекарни в Лисичанске в ЛНР выросло до 28, среди них один ребенок. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона. Местные власти объявили 4 февраля днем траура.

«По данным на 6:00 4 февраля <…> 28 [человек] погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок», — сообщили в администрации ЛНР.

Еще 10 человек пострадали, их достали из-под завалов, передает МЧС России.

Спасатели продолжают поиски людей и разбор завалов на месте обрушения здания. За ночь было разобрано 65% разрушенных конструкций, отметили в МЧС.

Удар по пекарне в Лисичанске был нанесен накануне, 3 февраля. Представители Следственного комитета (СК) России в беседе с РИА Новости сообщили, что здание обстреляли украинские военные, предположительно, из РСЗО HIMARS.

В правительстве ЛНР региона назвали «терактом». Глава региона Леонид Пасечник заявил, что виновные «ответят» за произошедшее.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по пекарне в ЛНР «”благодарностью” [Киева] за “щедрую” финансовую поддержку стран Евросоюза».

Власти ЛНР объявили 4 февраля днем траура по погибшим в результате обстрела. В Луганске приспустили государственные флаги, передают «Известия».

Власти Украины не комментировали удар по Лисичанску.