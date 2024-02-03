Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню в Лисичанске в ЛНР, несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завалами, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По данным МЧС, пять человек погибли, шестеро госпитализированы, под завалами могут быть до 40 мирных жителей. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает о семи жертвах.

«Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», — написал Пасечник в своем телеграм-канале.

По его словам, под завалами могут находиться «несколько десятков мирных жителей», на место прибыли сотрудники МЧС и военной комендатуры. Пострадавших пытаются спасти с помощью спецтехники.

Глава ЛНР добавил, что держит ситуацию под личным контролем. На месте работают сотрудники администрации Лисичанска, всем пострадавшим окажут максимальную помощь, отметил Пасечник.

«Двое погибших, шесть в больнице», — сказал представитель военной комендатуры ЛНР (цитата по ТАСС).

В ведомстве добавили, что в выходные в районе пекарни «всегда многолюдно», при этом «рядом нет ни одного военного объекта».

«Сейчас из-под завалов здания извлечены три человека, еще до 40 человек могут находиться под завалами», — сказал представитель комендатуры.

Лисичанск перешел под контроль российских войск в июле 2022 года.