В результате взрыва на заправке в районе поселка Новый Хушет в пригороде Махачкалы погибли десять человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба МЧС. По данным ведомства, пострадал 21 человек.

Телеграм-канал «112» утверждает, что один из пострадавших получил ранения, когда проезжал по территории заправки — в этот момент раздался взрыв. Сам мужчина рассказал каналу, что не видел и не понял, как и почему произошел взрыв. Он надышался дымом и не мог самостоятельно выбраться из машины — помогли прохожие. Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Корреспондент РЕН ТВ рассказал, что заправка была самой крупной в этой части населенного пункта и всегда пользовалась спросом. Рядом с АЗС находились столовая и молебная.

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно как спасатели расчищают завалы и извлекают из-под них тела погибших. Корреспондент телеканала уточнил, что при съемочной группе были извлечены и переданы скорой помощи три тела.

На месте взрыва находится глава Махачкалы Юсуп Умавов. Он заявил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

«В причинах произошедшего разберутся правоохранительные органы. <…> Выражаю родным и близким погибших искренние соболезнования», — написал Умавов в своем телеграм-канале.

Взрыв и пожар на АЗС

Взрыв на автозаправке произошел около 17:30 мск. Телеграм-каналы писали о серии взрывов. Очевидцы в разговоре с «Коммерсантом» уточнили, что их было два. По словам корреспондента «Известий», было слышно «три хлопка».

Предположительно взрыв произошел во время проведения работ с бензовозом. В результате повредило линии электропередачи, в ближайших населенных пунктах пропал свет. Также были повреждены автомобили, здания молельни и столовой рядом с заправкой.

О локализации пожара МЧС сообщило в 19:50 мск. В 21:38 мск стало известно, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение на АЗС.

Телеграм-канал «112» пишет, что, по предварительным данным, владелец заправки — 30-летний Марат Джанхуватов. По данным канала, с мая месяца Джанхуватов является ответчиком в суде, на него подали иск за неисполнение обязательств по договору и требуют выплатить 6 млн рублей. «112» с Джанхуватовым связаться не удалось, его родственники от комментариев отказались.

Прокуратура Дагестана организовала проверку, на место выехал прокурор республики Виктор Эпп. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

Минздрав Дагестана призвал жителей региона не приближаться к автозаправочной станции во избежание новых жертв, а также не выезжать в сторону поселка Новый Хушет или выбирать пути объезда, поскольку загруженность трассы затрудняет работу экстренных служб.

Телеграм-канал Shot отмечал, что в районе АЗС образовалась пробка. По данным канала, водители оставляют свои машины прямо на дороге — большинство идет к заправке, чтобы помочь спасателям разбирать завалы.