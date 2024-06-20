Число паломников, погибших в Саудовской Аравии во время хаджа, превысило 1 тыс. человек, сообщает Agence France-Press (AFP) в соцсети X. Ранее сообщалось о более 500 погибших.

«Число скончавшихся во время хаджа в Саудовской Аравии превысило одну тысячу», — передает агентство. Среди погибших есть граждане России, Египта, Иордании и других стран.

Как сообщил РИА Новости руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев, во время паломничества умерли пять граждан России — их похоронят в Мекке.

Хадж — ежегодное паломничество мусульман в Мекку. В этом году оно проходит с 14 по 19 июня. Ожидается, что в нем примут участие более 1,8 млн паломников, из них 1,6 млн — иностранцы.

Ранее AFP сообщало о 577 погибших верующих. Все они, по данным издания, умерли в результате тяжелых погодных условий. По словам собеседников издания, изменение климата больше всего влияет на паломничество, так как температура в Мекке каждое десятилетие поднимается на 0,4 градуса. По данным Саудовского национального метеорологического центра, 17 июня она достигла рекордных 51,8 градуса.

На количестве погибших также сказывается и большое число незарегистрированных паломников, которые не могут себе позволить оформление визы и проживания в Мекке, пишет AFP. Их прибытие мешает стабильной работе служб Саудовской Аравии и «вызывает хаос», пояснил в разговоре с изданием неназванный египетский чиновник, курирующий проведение хаджа. По его словам, из-за этого паломники долго подолгу остаются без воды и еды и умирают оттого, что им «негде укрыться от жары».

Паломничество в Мекку сопровождается большим количеством смертей ежегодно. Так, во время хаджа в 2023 году погибли около 240 человек. Недомогания из-за сильной жары тогда были зарегистрированы еще у 10 тысяч паломников.