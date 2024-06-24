Количество паломников, которые погибли в Саудовской Аравии во время хаджа в Мекку, превысило 1,3 тысячи, сообщил глава министерства здравоохранения Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель. По его словам, большая часть погибших не были зарегистрированы.

«К сожалению, число смертей достигло 1301, при этом 83% из них не имели разрешения на совершение хаджа и прошли большие расстояния под прямыми солнечными лучами без надлежащего убежища и комфорта. Среди погибших было несколько пожилых и хронически больных людей», — цитирует министра Saudi Press Agency.

Associated Press отмечает, что 95 паломников проходят лечение в больницах, некоторые из них были доставлены в Эр-Рияд. По данным агентства, процесс опознания тел, так как у многих погибших при себе не было документов.

AP отмечает, что среди погибших 660 граждан Египта, 165 — из Индонезии, 98 — из Индии и десятки из Иордании, Туниса, Марокко, Алжира и Малайзии. Также среди погибших есть граждане России, скончались по меньшей мере пять человек, их похоронят в Мекке.

Хадж — ежегодное паломничество мусульман в Мекку. В 2024 году оно прошло с 14 по 19 июня. Участие в нем приняли более 1,8 млн человек, из них 1,6 млн — иностранцы. WP отмечает, что хадж обязан совершить каждый трудоспособный мусульманин хотя бы раз в жизни. Многие ритуалы включают в себя длительное пребывание на открытом воздухе и пешие переходы на большие расстояния.

Власти Египта отозвали лицензии на деятельность у 16 туристических компаний и передали их в прокуратуру. В документе, направленном в ведомство, говорится, что турфирмы отправляли паломников в Саудовскую Аравию по визам для личного посещения, а не по хадж-визам, которые позволяют попасть в Мекку, где проводятся соответствующие ритуалы. Из-за этого паломники были вынуждены добираться до Мекки через пустыню, чтобы избежать ареста или депортации, отмечается в документе. Кроме того, по предоставленной визе они не могли получить медицинские услуги, которые предлагает Саудовская Аравия.

Ранее AFP сообщало, что в большей степени на паломничество влияет изменение климата, поскольку температура в Мекке каждое десятилетие поднимается на 0,4 градуса. По данным Саудовского национального метеорологического центра, 17 июня она достигла рекордной отметки в +51,8. Египетский паломник Ахмад Бахаа рассказал The Washington Post, что какой-то момент из-за жары перестали работать генераторы, питающие кондиционеры в палатках.