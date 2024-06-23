Власти Египта отозвали лицензии на деятельность у 16 туристических компаний и передали их в прокуратуру. Об этом пишет Reuters. Местные власти обвиняют турфирмы в гибели египетских паломников в Мекке. Названия организаций не сообщаются.

По данным источников Reuters, во время хаджа погибли не менее 530 египтян. Причиной смерти 31 из них стали хронические заболевания, уточняется в заявлении группы, возглавляемой премьер-министром Египта Мустафой Мадбули.

В документе, направленном в прокуратуру египетскими властями, говорится, что турфирмы отправляли паломников в Саудовскую Аравию по визам для личного посещения, а не по хадж-визам, которые позволяют попасть в Мекку, где проводятся соответствующие ритуалы. Из-за этого паломники были вынуждены добираться до Мекки через пустыню, чтобы избежать ареста или депортации, отмечается в документе. Кроме того, по предоставленной визе они не могли получить медицинские услуги, которые предлагает Саудовская Аравия.

В отчете египетских властей утверждается, что туристические агентства не предоставили паломникам «подходящего жилья», что стало причиной «истощения паломников из-за высоких температур». Большинство погибших были незарегистрированными, подчеркивается в заявлении.

Число погибших во время хаджа превышает 1 тыс. человек. Среди них есть граждане России, Египта, Иордании и других стран. Во время паломничества скончались по меньшей мере пять россиян, их похоронят в Мекке.

Экстремальная жара в Мекке

Собеседники AFP объяснили, что в большей степени на паломничество влияет изменение климата, поскольку температура в Мекке каждое десятилетие поднимается на 0,4 градуса. По данным Саудовского национального метеорологического центра, 17 июня она достигла рекордной отметки в +51,8. В какой-то момент из-за жары перестали работать генераторы, питающие кондиционеры в палатках, рассказал The Washington Post (WP) египетский паломник Ахмад Бахаа.

На количестве погибших также сказывается и большое число незарегистрированных паломников, которые не могут себе позволить оформление визы и проживания в Мекке, пишет AFP. Неназванный египетский чиновник сообщил, что прибытие нелегалов мешает стабильной работе служб Саудовской Аравии и «вызывает хаос». По его словам, из-за этого паломники подолгу остаются без воды и еды, а затем умирают оттого, что им «негде укрыться от жары».

Очевидцы в разговоре с WP отметили, что в этом году незарегистрированным паломникам в некоторых случаях отказывали в доступе к палаткам с кондиционерами и другим официальным центрам охлаждения, где люди с разрешением на хадж могли спастись от высокой температуры. Кроме того, отказывались помочь и некоторым «явно больным» людям.

Также за медицинской помощью отказывались обращаться и сами незарегистрированные паломники, которые опасались санкций со стороны властей Саудовской Аравии, заявили собеседники издания.

Паломничество в Мекку ежегодно сопровождается большим количеством смертей. Так, во время хаджа в 2023 году погибли около 240 человек. Недомогания из-за сильной жары тогда были зарегистрированы еще у 10 тыс. паломников.