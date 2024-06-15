Число погибших в результате обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Шебекино увеличилось до пяти, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тела четырех человек спасатели нашли под завалами, еще одна женщина скончалась в больнице, уточнил он.

«[Женщина] была прооперирована. Несколько раз у нее останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. Тяжесть ранений была несовместима с жизнью», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Кроме того, шесть человек пострадали, еще шестерых эвакуировали с верхних этажей здания из уцелевших после атаки квартир.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекино 14 июня — в результате обстрела обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Телеграм-канал «Белгород №1» со ссылкой на очевидцев писал, что под завалами кричат люди. Во время поисково-спасательных работ МЧС объявило «минуту тишины», чтобы найти пострадавших.

Поиск выживших и тел погибших завершился около 6 утра. Из-за обстрела дома пострадало 20 квартир, сообщил Гладков. Полностью обрушились конструкции второго подъезда и частично — третьего.

«Для разработки проекта восстановлению необходимо проведение детального инструментального обследования здания после разбора завалов», — пояснил губернатор.

Экспертиза дома, по его словам, будет проведена 15 июня, после чего специалисты смогут определить перспективы восстановления здания. Также власти сформируют списки для единоразовых выплат и выделят продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается. Часть белгородцев уже получила выплаты в размере 10 тыс. рублей, отметил Гладков.

Другие атаки на Белгород за последние сутки

Помимо пятиэтажки, в Шебекинском городском округе атаке ВСУ подверглись еще несколько населенных пунктов — поселки Ленинский и Красное, села Архангельское и Муром. Всего, по данным губернатора, по этой территории было выпущено 20 снарядов и семь дронов-камикадзе, а также сбито два БПЛА.

В Муроме погиб один человек, а в Красном — пострадали два мирных жителя, находившихся рядом с автомобилем, который атаковал дрон-камикадзе, уточнил губернатор. Один пострадавший госпитализирован со множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу, другой с осколочными ранениями спины и кисти — в городскую больницу №2 города Белгорода.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В поселке также повреждена линия электропередачи — на одной из улиц отсутствует электроэнергия. <…> Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Помимо этого, от полученных ран погибла женщина в поселке Октябрьский; в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на парковку города Грайворона пострадал мужчина — медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался. Также после атаки на рейсовый микроавтобус в Грайворонском городском округе пострадал водитель — мужчину с осколками в правом глазу доставили в областную клиническую больницу.

В поселке Томаровка пострадал охранник коммерческого предприятия. Гладков указал, что его состояние оценивают как средней степени тяжести — мужчина с осколочным ранением груди находится в областной клинической больнице.