По меньшей мере 16 человек стали жертвами масштабного пожара в Лос-Анджелесе, сообщает местная газета Los Angeles Times (LAT) со ссылкой на окружной офис судмедэксперта. Ранее шериф и руководитель пожарной службы предупреждали, что число жертв может вырасти в разы после подомового обхода выгоревшей территории, который пока провести невозможно.

По данным официальных лиц, на данный момент в результате пожара в Палисейдс погибли пять человек, а в Итоне — 11 человек.

Накануне, 11 января, снижение скорости ветра и повышение влажности помогли пожарным добиться прогресса в борьбе с огнем. В некоторых районах возгорание удалось локализовать на 70-80%, но в основном доля локализации по районам варьируется от 10% до 20%. На следующей неделе вновь ожидается усиление ветра, на фоне которого могут возобновиться пожары, перешедшие в стадию тления.

«Ветра в сочетании с низкой влажностью сохранят высокую пожарную угрозу в округе Лос-Анджелес», — заявил начальник местной пожарной охраны Энтони Марроне, призвав население с пониманием относиться к неизбежным отключениям электроснабжения в целях безопасности.

Серьезное беспокойство у чиновников вызывают неопознанные дроны, летающие над пожаром. Из-за них ведущие тушение огня самолеты пожарной службы, которых и так немного, вынуждены уходить с маршрута или вообще садиться. На днях один из этих самолетов — Super Scooper — столкнулся с БПЛА и был отправлен на ремонт.

Представитель пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шейла Келлихер сообщила, что власти обнаружили более 30 беспилотников в ограниченном воздушном пространстве вокруг пожара в Палисейдс. «Когда дрон обнаруживается вблизи пилотируемого пожарного самолета, операции по тушению должны быть приостановлены. Это нарушение ставит под угрозу оборону структуры и критически важные усилия по спасению жизней», — пояснила она.

По словам Келлихер, владельцев этих дронов пытаются выследить с помощью специальных программ и датчиков, причем к этому уже подключилось ФБР. Помощник директора лос-анджелесского отделения спецслужбы Акил Дэвис сообщил, что при столкновении с беспилотником в крыле пожарного самолета Super Scooper канадского производства образовалось крупное отверстие.

«Самолеты с фиксированным крылом, такие как Super Scooper, представляют собой наш инструмент № 1 в борьбе с этими пожарами. Пилот дрона, который повредил этот самолет, стал виновником значительного ущерба имуществу, а мог оказаться также и виновником потенциальной гибели людей», — сказал агент.

Дэвис уточнил, что ФБР располагает данными о сообществах в соцсетях, где операторы дронов публикуют информацию о полетах над зоной пожара, и уже принимает меры для их идентификации. Он также напомнил, что управление БПЛА в период временного ограничения полетов является федеральным преступлением, и призвал население делиться информацией о возможных нарушителях.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом направил избранному президенту США Дональду Трампу приглашение посетить пострадавшие от пожара районы и встретиться с пострадавшими местными жителями, а также выразить благодарность спасателям. СМИ отмечают, что это обращение сигнализирует об «изменении тональности» в наметившемся противостоянии между Ньюсомом и новым главой государство, которого калифорнийский губернатор ранее призывал «не политизировать трагедию» с пожаром.