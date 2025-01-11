Число жертв пожара, охватившего Лос-Анджелес, достигло 11 человек, пишет местная газета Los Angeles Times (LAT). Более 12 тысяч построек получили повреждения или полностью выгорели. Свыше 150 тысяч человек получили обязательное предписание об эвакуации. Источники в правоохранительных органах заявляют, что многие «небольшие возгорания» стали результатом поджогов.

Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна заявил, что число погибших, вероятно, возрастет по мере осмотра выгоревшей территории «от дома к дому». «К сожалению, мы ожидаем, что число смертей возрастет из-за разрушений, которые мы видим. Мы не можем попасть туда так, чтобы действительно провести тщательный поиск», — пояснил он.

На данный момент самым смертоносным в современной истории Калифорнии считается пожар в Кэмпе в 2018 году, в результате которого погибло 85 человек.

По словам шерифа, его заместители пытаются решить проблемы с оборванными проводами под напряжением и утечками из поврежденных газовых труб — не говоря уже о продолжающемся пожаре, который не позволяет проводить поиски людей. Власти Лос-Анджелеса запросили дополнительные поисково-спасательные команды и собак для поиска трупов.

«Мы все еще пытаемся понять… насколько это трагично. Мы не знаем и половины, — сказал Луна. — Я видел много трагедий за свои 40 лет работы, но эта… навсегда останется в моей памяти».

Начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне поддержал мрачные прогнозы шерифа, отметив, что поиски еще далеки от завершения, и командам придется «идти от дома к дому». «Это более 10 тысяч строений, которые необходимо обыскать на предмет человеческих останков», — констатировал он.

Над пожарами летают «несанкционированные» беспилотники, с помощью которых, очевидно, кто-то ведет съемку событий, и пожарные самолеты из-за этого вынуждены прерывать работу. На днях БПЛА столкнулся с самолетом Super Scooper, который получил повреждения и был отправлен на ремонт — при том, что количество воздушных судов для тушения огня и так невелико. «Это не просто безобидное развлечение. Это невероятно опасно. А если бы самолет упал? Он мог бы уничтожить жилые дома, школу», — предупредил запускающих беспилотники американцев сотрудник по связям с общественностью пожарной службы Палисейдс Крис Томас.

На фоне охватившего Лос-Анджелес бедствия мэр города Карен Басс подверглась жесткой критике из-за произведенного ею несколько месяцев назад сокращения бюджета, затронувшего пожарную службу. Кроме того, общественность разозлил тот факт, что день начала пожаров градоначальница находилась в зарубежной поездке — она отправилась в Гану на инаугурацию президента этой страны Джона Драмани Махамы, войдя в состав президентской делегации США.

Национальная метеорологическая служба Лос-Анджелеса выпустила множество предупреждений о пожароопасных погодных условиях, включая засуху и ураганный ветер, за несколько дней до начала возгорания. Главный метеоролог агентства Ариэль Коэн подчеркнул, что эти сигналы давали властям «исключительно много времени» для подготовки на случай возникновения стихийного бедствия.

Сама Басс ранее заявляла, что пожар является беспрецедентным, но власти округа «начеку» и принимают все возможные меры для ликвидации этого бедствия. Департамент полиции Лос-Анджелеса расследует происходящее как результат поджога. Окружной прокурор Натан Хохман предупредил, что возмездием за это преступление будет суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Накануне окружной департамент судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса сообщал о 10 погибших в результате пожара, личности жертв ЧП устанавливаются. Эвакуация охватила самые известные районы Голливуда, включая холмы, где находится знаменитая надпись, и Аллею славы. Своих вилл лишились многие звезды, видеороликами об эвакуации они делятся в соцсетях.