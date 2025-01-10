Количество погибших в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось до десяти человек, передает CNN со ссылкой на окружной департамент судебно-медицинской экспертизы. Ранее сообщалось о пяти жертвах.

Личности погибших устанавливают — в ближайшее время родственники получат соответствующие уведомления, отметили в департаменте. По данным CNN, двое погибших были обнаружены в Алтадене. Речь идет о 67-летнем Митчелле Уайте, который передвигался на инвалидном кресле, и его сыне Джастине.

Уайт сообщил своей дочери о начале пожара 8 января, после чего перестал выходить на связь. Власти уведомили семью, что нашли мужчину у кровати сына. Это натолкнуло родственников на мысль о том, что он пытался спасти Джастина.

«Он не собирался бросать своего сына. Несмотря ни на что. Это очень тяжело. Как будто на меня только что свалилась тонна кирпичей», — сказал дочь Митчелла Уайта.

По последним данным, пожары уничтожили около 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес. Общая площадь возгорания составляет более 11 тыс. гектаров.

Возобновление сильных ветров привело к возникновению новых пожаров. В частности, огонь охватил район Голливудских холмов, из-за чего пришлось провести временную эвакуацию возле некоторых из самых известных мест шоу-бизнеса, включая Голливудскую Аллею славы. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Около 180 тысяч жителей по-прежнему находятся под приказом об эвакуации по всему округу Лос-Анджелес, еще 200 тысяч — в районах, где объявлено предупреждение.

«Это абсолютно беспрецедентный, исторический огненный ураган, но мы все начеку. Прежде всего, мы должны оставаться едиными. Мы должны оставаться сильными. Объединенный Лос-Анджелес поможет нам восстановиться», — заявила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс во время пресс-конференции.

Поджоги, мародерство и беспилотники

Пожар в Кеннете расследуют как дело о поджоге, пишет NewsNation со ссылкой на департамент полиции Лос-Анджелеса. Под стражей находится один человек. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман отметил, что виновному может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Правосудие будет быстрым. Решение будет жестким, и мы будем добиваться максимального наказания», — сказал Хохман.

Кроме того, в пострадавших от пожара районах было усиленно присутствие полицейских для предотвращения краж со взломом. В четверг официальные лица заявили, что арестовали 20 человек за мародерство. СNN отмечает, что эта цифра может возрасти.

Правоохранительные органы планируют ввести комендантский час в районах, сильно пострадавших от пожара и подлежащих обязательной эвакуации местных жителей. Окружной инспектор Лос-Анджелеса Кэтрин Баргер подчеркнула, что такая мера необходима для обеспечения безопасности.

В районе Пасифик-Палисейдс пожарный самолет столкнулся с беспилотником и теперь непригоден к полетам. Это был один из двух задействованных самолетов, способных набрать более 5,6 тыс. литров океанской воды для тушения активных пожаров.

В федеральном управлении гражданской авиации (FAA) США заявили, что не давали разрешения на полет в ограниченном воздушном пространстве суднам, не связанным с операциями по тушению пожаров в Лос-Анджелесе.

«FAA серьезно относится к этим нарушениям и немедленно рассматривает возможность принятия незамедлительных мер по их устранению», — отметили в департаменте. В FAA также подчеркнули, что беспилотники, находящиеся над территорией пожаротушения, могут разбивать воздушные цистерны, замедлять реагирование на пожар и стоить жизни.

Общий экономический ущерб может составить до $150 млрд. Федеральные власти пообещали покрыть 100% расходов на восстановление после пожара.

Пожары негативно сказались на индустрии развлечений, пишет Financial Times. Работа в Голливуде приостановлена, а предварительные показы «Оскара» и праздничные мероприятия были отложены. Из-за пожаров студия Warner Bros. закрыла производство в Бербанке, а студия Paramount отложила премьеру своего фильма «Лучший человек».

Среди прочего, пожары стали политической проблемой. Республиканцы обвинили руководство Демократической партии в Лос-Анджелесе и Калифорнии, а также президента Джо Байдена в неспособности должным образом подготовиться к ним, отмечает FT.