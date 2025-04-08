С января 2026 года в России начнет действовать механизм двойной индексации страховых пенсий, напомнил ТАСС глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). В феврале предусмотрен перерасчет выплат с учетом прошедшей инфляции, а в апреле — прибавка в зависимости от того, сколько средств собралось в Социальном фонде.

«Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Однако ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — пояснил Гаврилов.

В качестве примера он привел индексацию страховой пенсии в размере 23 тыс. рублей. При инфляции в 5% с февраля 2026 года размер пенсии может вырасти до 24 150 рублей. В апреле она может подняться до 24 633 рублей, если доходы фонда позволят добавить еще 2%.

«В итоге за год фактическое повышение окажется в районе 1 633 рублей, что не выглядит слишком существенным при постоянном росте цен», — привел пример расчета парламентарий.

Гаврилов отметил, что основная цель новой схемы индексации пенсий — учесть разные факторы в экономике и приблизить пенсионные выплаты к реальным изменениям уровня цен и зарплат.

«Если оценивать дальнейший рост расходов, резких прибавок, скорее всего, ждать не стоит», — считает депутат.

Он предположил, что одним из дополнительных вариантов решения проблемы недостаточной индексации пенсии может стать введение привязки части индексации к динамике потребительских расходов конкретно пенсионеров. По словам Гаврилов, этом может быть осуществлено в формате оценки их потребительской корзины или через анализ реальных трат — на лекарства, коммунальные услуги и базовую еду.

«Государство фиксирует не просто инфляцию в целом, которая касается всех граждан, а именно рост цен по тем статьям, которые составляют большую часть бюджета пожилого человека. Если, допустим, лекарства подорожали сильнее, чем бензин или смартфоны, индексация учитывает именно это», — пояснил глава комитета.

Еще один предложенный им вариант — промежуточный перерасчет пенсий внутри года, если инфляция увеличивается сверх определенной отметки. Гаврилов убежден, что с помощью подобных решений можно реагировать на резкие колебания индексов цен, не дожидаясь следующих плановых индексаций.

С 1 апреля 2025 года в России произведена индексация социальных пенсий на 14,75%. Это повышение затрагивает около 4,2 млн граждан, включая пожилых людей без достаточного трудового стажа, инвалидов и лиц, потерявших кормильца. Таким образом, средний размер социальной пенсии после индексации вырастет до 15,5 тыс. рублей, а социальная пенсия детям-инвалидам в среднем составит 21,2 тыс. рублей.